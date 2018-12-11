Köse, hız kesmiyor

‘Sıkılmadık el, girilmedik gönül kalmayacak’ sloganıyla hareket eden Köse, Yozgat’ın AK Parti ile hizmete kavuştuğunu, bundan sonra da yine AK Parti ile yeni hizmetlere kavuşacağını ifade etti. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren teşkilatın çeşitli kademelerinde görev aldığını dile getiren Köse, ‘’Siyasi tecrübemizi, hemşerilerimiz teveccüh gösterir, bizlere görevi tevdi ederse belediye çalışmalarımızla şehrimize aktaracağız. AK Partili belediye başkanlarımız tarafında başlatılan hizmetleri artırarak, devam ettireceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizim görevimiz devralacağımız bayrağı daha yukarılara taşımaktır. Bu konuda da vatandaşımızın desteğine ihtiyacımız var” dedi.