Köse çalışıyor

Mahalle toplantılarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Köse vaatlerini anlatıyor. AK Parti Belediye Başkan Adayı Köse, Yozgat’ın bir evladı olarak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başkan adayı gösterildiğini hatırlattı. Seçim süreci boyunca tüm ekibiyle yılmadan çalışarak, Yozgat’a hizmet için zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirten Köse, “Gayret bizden takdir önce Allah sonra siz hemşerilerimindir. Yozgat’ın ve Yozgatlıların kazanacağı bir seçim olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.