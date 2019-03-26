Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99326
ALTIN
236.941
DOLAR
5.5638
STERLİN
7.3527
EURO
6.2937

Köse çalışıyor

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Köse çalışıyor

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

26 Mart 2019 Salı 00:00
10 Okunma
Köse çalışıyor

Mahalle toplantılarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Köse vaatlerini anlatıyor. AK Parti Belediye Başkan Adayı Köse, Yozgat’ın bir evladı olarak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başkan adayı gösterildiğini hatırlattı. Seçim süreci boyunca tüm ekibiyle yılmadan çalışarak, Yozgat’a hizmet için zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirten Köse, “Gayret bizden takdir önce Allah sonra siz hemşerilerimindir. Yozgat’ın ve Yozgatlıların kazanacağı bir seçim olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiTiNG GiBi KARŞILAMA
MiTiNG GiBi KARŞILAMA
Değişim gerçekleşecek
Değişim gerçekleşecek
Anketlerde öndeyiz!
Anketlerde öndeyiz!
Divanlı’da oy istedi
Divanlı’da oy istedi
Yazıcıoğlu dualarla anıldı
Yazıcıoğlu dualarla anıldı
MHP’den gövde gösterisi
MHP’den gövde gösterisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim