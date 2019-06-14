Köse birlik encümeni oldu

Türkiye Belediyeler Birliğinde yapılan seçimler neticesinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin de encümen üyesi seçildiği öğrenildi.
14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği'ne seçildi.
Türkiye Belediyeler Birliğinde yapılan seçimler neticesinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin de encümen üyesi seçildiği öğrenildi.
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