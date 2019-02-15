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Korkmaz başvurusunu yaptı

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz İlçe Seçim Kuruluna resmi başvurusunu yaptı.

Korkmaz başvurusunu yaptı

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz İlçe Seçim Kuruluna resmi başvurusunu yaptı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:01
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Korkmaz başvurusunu yaptı

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, ilçe seçim kuruluna başvurarak, adaylığını resmileştirdi. Seçim yarışına ortak olan Korkmaz, gayesinin oy bölmek ya da şan ve şöhret olmadığının altını çizdi.
Başkan adayı Korkmaz, "Milleti ayrımcılığa, kine sevk etmeden seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Kazanan inşallah yıllardır Yozgat'ın nazını çeken mürüvvetini göremeyen Yozgat ve Yozgatlım olsun" dedi.
Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, tüm adaylara da seçim yarışında başarı diledi.

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