Koray Aydın Yerköy’e geldi

İYİ Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz ile Yerköy halkına seslenen Koray Aydın, Yerköylü vatandaşlara “Size en iyi kim hizmet sunabilirse onu seçin. Ferhat Yılmaz’ı bizden çok daha iyi tanıyorsunuz. Sizin içinizden yetişmiş pırıl pırıl bir Yerköylü kendisi” dedi.

İYİ Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz da, Yerköylü seçmenin particiliği bir kenara koyması gerektiğini vurguladı. Yerköy’ün belediyecilik noktasında içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Ferhat Yılmaz, Yerköy’ün kaderiyle oynayanlara bu kez Yerköy halkının gereken cevabı vereceğini ifade etti.

Ferhat Yılmaz, seçilmesi durumunda kimseyi ayrıştırmayacağının da altını çizerek “Yandaşların değil, Yerköylü vatandaşların başkanı olacağım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, daha sonra Köseli Beldesi ve Çiçekdağı ilçesinde partilileriyle bir araya geldi.