Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307

Koray Aydın Yerköy’e geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Yerköy ilçesine gelerek partisinin seçim iletişim merkezinin açılışını yaptı.

Koray Aydın Yerköy’e geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Yerköy ilçesine gelerek partisinin seçim iletişim merkezinin açılışını yaptı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
18 Okunma
Koray Aydın Yerköy’e geldi

İYİ Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz ile Yerköy halkına seslenen Koray Aydın, Yerköylü vatandaşlara “Size en iyi kim hizmet sunabilirse onu seçin. Ferhat Yılmaz’ı bizden çok daha iyi tanıyorsunuz. Sizin içinizden yetişmiş pırıl pırıl bir Yerköylü kendisi” dedi.
İYİ Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz da, Yerköylü seçmenin particiliği bir kenara koyması gerektiğini vurguladı. Yerköy’ün belediyecilik noktasında içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Ferhat Yılmaz, Yerköy’ün kaderiyle oynayanlara bu kez Yerköy halkının gereken cevabı vereceğini ifade etti.
Ferhat Yılmaz, seçilmesi durumunda kimseyi ayrıştırmayacağının da altını çizerek “Yandaşların değil, Yerköylü vatandaşların başkanı olacağım” dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, daha sonra Köseli Beldesi ve Çiçekdağı ilçesinde partilileriyle bir araya geldi.

Son Güncelleme: 22.02.2019 16:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Beş yıl önce dün...
Beş yıl önce dün...
Yerel meclislere talipli yok gibi
Yerel meclislere talipli yok gibi
Yozgat Çiftçisi üvey mi?
Yozgat Çiftçisi üvey mi?
Adaylar istihdama yöneldi
Adaylar istihdama yöneldi
Soylu Karargah açtı
Soylu Karargah açtı
CHP heyeti Yozgat’ta
CHP heyeti Yozgat’ta
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim