Kongreye Yozgat çıkarması

AK Parti’nin hafta sonu 6’ncı Olağan büyük kongresini yapacağını hatırlatan İl Başkanı Celal Köse, büyük kongre ile partisinin, içinde bulunduğu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacağını belirtti. Köse, AK Parti’nin Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olduğunu ve bunun sorumluluk bilinciyle, demokrasi şöleni içinde kongre yapacaklarını ifade etti. AK Parti’nin girdiği tüm seçimleri kazanarak, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına aldığını vurgulayan Köse, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz” dedi.

Cumartesi günü bütün teşkilatlarla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonunda olacaklarını kaydeden İl Başkanı Celal Köse, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Köse, kongreye katılmak isteyen Yozgatlı vatandaşların il başkanlığına müracaat etmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek “Cuma gecesi yola çıkacağız ve salonun kapıları açılmadan, orada olacağız. Kapılar açıldığında da heyecanla tribünlerdeki yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.