Kongreye katıldılar

YOZGAT CHP İl ve İlçe örgütleri, delegelerle birlikte Ankara’da gerçekleştirilen kurultay çalışmalarına katıldı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, delegelerle birlikte Ankara’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayına katıldı. Kurultayda, Akdağmadeni İlçe Başkanı Necip Turan Çiftçi, Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, Çayıralan İlçe Başkanı Mutlu Üstün, Çekerek İlçe Başkanı Hasan Bektaş, Sorgun İlçe Başkanı Süleyman Ünalmış, Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ile belediye başkanları da yer aldı.