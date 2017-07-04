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“Kongreler toyumuzdur!”

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz partisinin kongre süreciyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. İl Başkanı Lekesiz, “Kongreler bizim düğünümüzdür, toyumuzdur” dedi.

“Kongreler toyumuzdur!”

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz partisinin kongre süreciyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. İl Başkanı Lekesiz, “Kongreler bizim düğünümüzdür, toyumuzdur” dedi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Temmuz 2017 Salı 18:32
28 Okunma
“Kongreler toyumuzdur!”

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, dün itibariyle ilçe kongre sürecinin başladığını belirtti.
AK Parti İl Başkanı Lekesiz, partisinin yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında kongre sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Kamuoyunda ve sosyal medyada süreçle ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu söyleyen Lekesiz, “İlçe başkanlarımızla bugün yapacağımız istişarenin ardından ilçe kongrelerimizi başlatacağız” dedi.
İl Başkanı Lekesiz, ilk etapta ilçe kongre delege seçimlerini gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Kongre delege seçimleri 19 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Daha sonra ise 16 Ağustos-12 Kasım tarihleri arasında ilçe kongreleri sonuçlanacak” diye konuştu.
GENEL MERKEZ BELİRLEYECEK
AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, il kongresinin tarihinin belli olmadığını ve kongre tarihini genel merkezin belirleyeceğini bildirdi.
Harun Lekesiz, “Tüm Türkiye’de il kongrelerimiz 18 Kasım 2017 ve 25 Şubat 2018 tarihleri arasında tamamlanmış olacak. Net tarihi ise genel merkezimiz belirleyecek” diye konuştu.
Harun Lekesiz, AK Parti teşkilatlarının yakalamış olduğu başarının altında daima huzur, kardeşlik, barış ve birlik beraberlik olduğuna vurgu yaparak, “Bu kongremizde de öyle olacak. Kongreler bizde düğündür, şenliktir, toydur. İlçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız bizden daha fazla yük çektiler, daha fazla emek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.
Lekesiz, il başkanlığı için adaylığını ilan eden partililerin de bulunduğunu belirterek, “İl ve ilçelerde adaylığını ilan eden arkadaşlar var. Bunlar güzel şeyler. Hepsi kıymetlidir. Memnun olduk” şeklinde konuştu.

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