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Kongre sürecinde sona gelindi

MHP Yozgat’ta ilçe kongrelerini hafta sonunda yapacağı 3 ilçe kongresiyle tamamlayarak, İl Kongresine yönelecek.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:22
Kongre sürecinde sona gelindi

MHP Yozgat’ta ilçe kongrelerini hafta sonunda tamamlayıp, il kongresine yönelik hazırlıklara start verecek. MHP Yozgat Merkez İlçede Adem Kızılay başkan seçilirken, Sorgun’da Zafer Yusuf Kutlusoy, Yerköy’de Şevket Kalkan güven tazeledi. Şefaatli’de Yüksel Çelebi, Sarıkaya’da Alpaslan Erbek, Yenifakılı’da Esat Zararsız ilçe başkanı oldu. Çandır’da Mehmet Emin Murat seçildi. Çayıralan’da Sezai Yaşar, Saraykent’te Aydın Yeşil güven tazeledi. Hafta sonunda yapılan kongrede Akdağmadeni ilçesinde Adem Alıç da güven tazeleyen isim oldu. MHP Akdağmadeni İlçe kongresi, sosyal mesafe kuralına uygun olarak Belediye Konferans Salonunda yapıldı. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Sorgun eski Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan, MHP İl genel Meclis Üyesi Alper Terzi, Eski Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu da kongrede hazır bulundu. Tek listenin yer aldığı kongrede sandık başına giden delegeler İlçe Başkanlığına Adem Alıç’ı yeniden seçti.

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Kongre Sürecinde Sona Gelindi
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