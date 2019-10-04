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Kongre süreci başlıyor

AK Parti’de 7 Ekim 2019 tarihi itibariyle kongre süreci başlıyor.

Kongre süreci başlıyor

AK Parti’de 7 Ekim 2019 tarihi itibariyle kongre süreci başlıyor.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Kongre süreci başlıyor

AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen takvime göre, 7 Ekim’de başlayacak kongre süreci yaklaşık 13 ay içerisinde tamamlanacak.
Yozgat’taki kongre takviminin de ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
AK Parti’de Kasım ve Aralık arasında delege yazımı sürecinin yaşanacağı, Ocak ve Şubat aylarında ise belde kongrelerinin yapılacağı öğrenildi. Mart ve Mayıs aylarında ilçe kongrelerinin tamamlanması hedeflenirken, akabinde il kongrelerine geçilecek. AK Parti’de ilçe ve il yönetimine talip olan isimlerin şimdiden kulis çalışmasına başladığı öğrenildi.
Öte yandan partinin kongre sürecinde göreve talip olan isimlerin halk ile diyaloğu, seçim başarısı ve toplumdaki saygınlığının ön planda tutulacağı gelen bilgiler arasında. Özellikle seçim sürecinde halkı kutuplaştırıcı ve dışlayıcı söylemlerde bulunan ve farklı kesimlerin sempatisini kazanamayan isimlerin üzerinin çizileceği de belirtiliyor.

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