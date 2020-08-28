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Kongre süreci başlıyor

Yozgat’ta CHP, İYİ Parti ve MHP’den sonra AK Parti’de ilçe kongrelerini tamamlamak üzere hazırlıklara başladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:49
Kongre süreci başlıyor

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Ekim ayında yapılması planlanan İlçe Kongreleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölgesi Yozgat Koordinatörü Kemal Oğuz Kıdıl’ın da katıldığı toplantı Çamlık Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Belediye Başkanı Celal Köse ve ilçe başkanları katıldı. AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, teşkilat olarak boş durmadıklarını, kongre için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Ekim ayında başlayacak olan kongre sürecinde korona salgını tedbirleri kapsamında Genel Merkezleri tarafından belirlenen 21 kurallık yönerge ile uygun alanlarda kongere çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi. Dursun, “Öncelikle, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölgesi Yozgat Koordinatörümüz Sayın Kemal Oğuz Kıdıl’a toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Koordinatörümüz teşkilatımızı ziyaret ederek; üyelerimizle bir araya geldi. Bugünde ilçe başkanlarımızla düzenlenen toplantıya katılarak Ekim ayında yapılacak olan ilçe kongrelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Teşkilat çalışmalarımıza dair bilgileri paylaştık’’ dedi. Dursun, AK Parti Yozgat Teşkilatları olarak sorumluluk bilincinde ilin gelişmesi, kalkınması için her zamankinden daha fazla çalışmaya, gayret etmeye ihtiyacın bulunduğunun da altını çizdi. 

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Kongre Süreci Başlıyor
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