Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Kongre sonuçlandı

İyi Parti Olağan Birinci İl Komgresi sonuçlandı.

Kongre sonuçlandı

İyi Parti Olağan Birinci İl Komgresi sonuçlandı.

11 Mart 2018 Pazar 18:26
163 Okunma
Kongre sonuçlandı

İyi Parti Olağan İl Kongresinde, mevcut başkan Metin Özışık seçilmiş il başkanı oldu.

Yapılan kongrede Metin Özışık ve Ahmet Serdaroğlu yarıştı.

Serdaroglu, 52 Metin Özışık 167 delegenin oyunu aldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
AK Gençlik tanıtıldı
AK Gençlik tanıtıldı
İYİ kongre olacak
İYİ kongre olacak
AK Partiden ziyaret
AK Partiden ziyaret
ÇOK BEĞENiLDiLER
ÇOK BEĞENiLDiLER
CHP’li gençler istişare yaptı
CHP’li gençler istişare yaptı
Postmodern darbe kınandı
Postmodern darbe kınandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim