Kongre sonuçlandı

İyi Parti Olağan İl Kongresinde, mevcut başkan Metin Özışık seçilmiş il başkanı oldu.
Yapılan kongrede Metin Özışık ve Ahmet Serdaroğlu yarıştı.
Serdaroglu, 52 Metin Özışık 167 delegenin oyunu aldı.
İyi Parti Olağan Birinci İl Komgresi sonuçlandı.
İyi Parti Olağan İl Kongresinde, mevcut başkan Metin Özışık seçilmiş il başkanı oldu.
Yapılan kongrede Metin Özışık ve Ahmet Serdaroğlu yarıştı.
Serdaroglu, 52 Metin Özışık 167 delegenin oyunu aldı.
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