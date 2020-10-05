KONGRE HEYECANI

AK Parti Yozgat’ta ilçe kongrelerine Çekerek ilçesinde start verdi. Daha önce geçtiğimiz Cuma günü yapılacağı duyurulan AK Parti Aydıncık ilçe kongresi başka bir tarihte yapılmak üzere ertelendi. Cumartesi ve Pazar günü ise 4 ilçede kongre çalışmaları tamamlandı. AK Parti Çekerek ilçesi 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Akkan güven tazeledi. Kongre, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şato mesire alanında yapıldı. Kongreye, AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve delegeler katıldı. Milletvekili Başer, yaptığı konuşmada, kongrelerin aynı zamanda bir muhasebe dönemi olduğunu söyledi. Başer, AK Parti Çekerek teşkilatının yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese kol ve kanat gereceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız nasıl 83 milyon vatandaşımızı kucaklamak için gayret gösteriyorsa biz de aynı duygular içesinde bütün Çekereklileri oy verse de vermese de kucaklamakla mükellefiz" dedi. Tek listeyle girilen kongrede Mehmet Akkan, yeniden göreve seçildi. AK Parti daha sonra Kadışehri ilçe kongresini yaptı. Kongreye, Milletvekili Yusuf Başer, İl Başkanımız Çelebi Dursun, İl Genel Meclisi üyeleri Şabettin Aksoy ve Ahmet Yıkılmaz, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal da katıldı. Kongreler sonucu İlçe Başkanlığına yeniden Hakan Özübek seçildi. Akdağmadeni ilçe kongresi ise ilçe futbol sahasında yapıldı. İlçe Başkanlığına tek liste ile giren Adem Darımla yeniden ilçe başkanı oldu. Saraykent ilçesinde ise Necmettin Kaya güven tazeleyen isim oldu.