Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
470.720
DOLAR
7.7313
STERLİN
10.0038
EURO
9.0683

KONGRE HEYECANI

AK Partide Aydıncık İlçe Kongresi ileriki bir tarihe ertelenirken, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent ilçe kongreleri hafta sonunda tamamlandı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:04
KONGRE HEYECANI

AK Parti Yozgat’ta ilçe kongrelerine Çekerek ilçesinde start verdi. Daha önce geçtiğimiz Cuma günü yapılacağı duyurulan AK Parti Aydıncık ilçe kongresi başka bir tarihte yapılmak üzere ertelendi. Cumartesi ve Pazar günü ise 4 ilçede kongre çalışmaları tamamlandı. AK Parti Çekerek ilçesi 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Akkan güven tazeledi. Kongre, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şato mesire alanında yapıldı. Kongreye, AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve delegeler katıldı. Milletvekili Başer, yaptığı konuşmada, kongrelerin aynı zamanda bir muhasebe dönemi olduğunu söyledi. Başer, AK Parti Çekerek teşkilatının yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese kol ve kanat gereceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız nasıl 83 milyon vatandaşımızı kucaklamak için gayret gösteriyorsa biz de aynı duygular içesinde bütün Çekereklileri oy verse de vermese de kucaklamakla mükellefiz" dedi. Tek listeyle girilen kongrede Mehmet Akkan, yeniden göreve seçildi. AK Parti daha sonra Kadışehri ilçe kongresini yaptı. Kongreye, Milletvekili Yusuf Başer, İl Başkanımız Çelebi Dursun, İl Genel Meclisi üyeleri Şabettin Aksoy ve Ahmet Yıkılmaz, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal da katıldı. Kongreler sonucu İlçe Başkanlığına yeniden Hakan Özübek seçildi. Akdağmadeni ilçe kongresi ise ilçe futbol sahasında yapıldı. İlçe Başkanlığına tek liste ile giren Adem Darımla yeniden ilçe başkanı oldu. Saraykent ilçesinde ise Necmettin Kaya güven tazeleyen isim oldu. 

Anahtar Kelimeler:
KONGRE HEYECANI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP’de tek adaylı kongre
MHP’de tek adaylı kongre
KAÇ ESNAFIN KAPISI KiTLi!
KAÇ ESNAFIN KAPISI KiTLi!
AK Parti’de kongre hazırlıklarına başlandı
AK Parti’de kongre hazırlıklarına başlandı
Kongre heyecanı başlıyor
Kongre heyecanı başlıyor
MHP’de kongre heyecanı
MHP’de kongre heyecanı
CHP 97 yaşında
CHP 97 yaşında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim