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Kongre hazırlığı

Yozgat’ta İlçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti, il kongresi için hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:52
Kongre hazırlığı

İYİ Parti Yozgat İl teşkilatı pandemi süreci öncesinde başlattığı ilçe kongrelerini tamamladı. Normalleşme sürecinin ardından kalan ilçelerdeki kongrelerini de tamamlayan İYİ Parti Yozgat İl teşkilatı, il kongresi için geri sayıma başladı. İYİ Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına Ali Eraslan seçilirken, Yerköy İlçe Başkanlığı’na da Davut Yorulmaz seçildi.  Şefaatli’de Namık Kılıçaslan, Yenifakılı’da İbrahim Okuyucu, Boğazlıyan’da Baki Şahin, Çayıralan’da Halit Coşkun, Sarıkaya’da Davut Dicle, Akdağmadeni’nde Süleyman Gök, Saraykent’te İbrahim Yavuz, Sorgun’da Fatih Sungur, Çekerek’te Ahmet Carşık, Aydıncık’ta Murat Başkan İYİ Parti İlçe Başkanı oldu. Çandır ilçesinde teşkilatı bulunmayan İYİ Parti Kadışehri ilçe kongresini de il kongresi öncesinde tamamlayacak. İYİ Parti Yozgat İl Kongresi ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Kongre Hazırlığı
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