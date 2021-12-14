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Komplo kuruldu

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından uyuşturucu içerek sızdığı iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu.

14 Aralık 2021 Salı 00:16
Komplo kuruldu

Türkiye gündemine düşen görüntülerin ardından telefonlarına ulaşılamayan ve istifa açıklaması paylaştığı Facebook hesabını kapatan Kürşat Kılıç suskunluğunu bozdu. Facebook hesabını tekrar açarak hakkındaki iddialara cevap veren Kılıç, kendisine bayıltılarak komplo kurulduğunu söyledi. Masanın üzerindeki malzeme ve çekmecesindeki uyuşturucuların başkası tarafından konulduğunu ileri süren Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  ‘’Değerli dostlarım, şahsıma yönelik komploya ait videoyu izleyenler kendi ofisimdeki makam koltuğumda oturur halde baygın halde bulunduğumu, videonun herhangi bir bölümünde ben ya da yanımda bulunan herhangi birinin uyuşturucu madde vs kullanımına dair bir anın olmadığını açıkça görmüştür. Görüntülerden anlaşılacağı üzere bayıltıldıktan sonra masamın üzerine, hemen önüme gelecek şekilde uyuşturucu madde kullanımında ihtiyaç duyulan bir pipet olduğunu daha sonradan öğrendiğim bir aparat konulmuştur. Yine masamın çekmecesine videoda uyuşturucu olduğu iddia edilen beyaz renkli toz ve hassas terazi yerleştirilerek bırakın kullanmayı, aynı zamanda satıcı olduğum izlenimini de vermek için gerekli kurgu yapılmıştır.” Kendisini tanıyan herkesin söz konusu maddeyi içmediğini bildiğini kaydeden Kılıç, “Olayın aslını merak eden arkadaşlarıma altını çizerek hatırlatmak istiyorum ki videodaki baygın halin sebebi görüntüleri çeken şahısların video öncesi şahsıma olan müdahalesidir. Böyle bir maddeyi kullanma ihtimalimin olmadığı beni tanıyan herkesin malumudur.  Zaten videoda uyuşturucu madde kullanımı sonrası baygın olduğumu iddia edenler, sanki böyle bir eylemi birlikte gerçekleştirdiğimiz izlenimi oluşturmayı amaçlamış ama gelin görün ki iddia ettikleri gibi bir fiilde bulunduğumuza dair bir görüntüyü her ne hikmetse çekmeyi akıl edememiştir! İddia ettikleri gibi bir sebeple bu denli derin baygınlık hali yaşayacak olan bir insanın, bu sonuca gidene kadar kat edeceği aşamaları görüntülemek hiç de zor olmasa gerek”
ifadelerini kullandı.

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