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Komisyonlara havale

YOZGAT İl Genel Meclisi Eylül ayı olağan oturumunda gündeme gelen önerge ve ek gündem maddeleri komisyonlara havale edildi.

Komisyonlara havale

YOZGAT İl Genel Meclisi Eylül ayı olağan oturumunda gündeme gelen önerge ve ek gündem maddeleri komisyonlara havale edildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Komisyonlara havale

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı. Meclis, gündemde yer alan maddeleri görüşerek karara bağladı. Meclis oturumunda başkanlığa sunulan ek gündem ve yazılı önergeler detaylı incelenmek ve görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda bazı ilçelerin hayvan varlığı ve durumu ile bazı tahsis değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı.

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