İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı. Meclis, gündemde yer alan maddeleri görüşerek karara bağladı. Meclis oturumunda başkanlığa sunulan ek gündem ve yazılı önergeler detaylı incelenmek ve görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda bazı ilçelerin hayvan varlığı ve durumu ile bazı tahsis değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı.