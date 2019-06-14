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Komisyonlara havale edildi

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda meclis gündemine taşınan konular komisyonlara havale edildi.

Komisyonlara havale edildi

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda meclis gündemine taşınan konular komisyonlara havale edildi.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Komisyonlara havale edildi

İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumlarını İl Genel Meclisi’nde Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında sürdürüyor. Meclisin dünkü oturumunda ek gündem maddeleri ve yazılı önergeler görüşüldü. Katip üyeler tarafından okunan ek gündem maddeleri ve yazılı önergeler mecliste görüşülerek karara bağlandı. Bu kapsamda meclis gündemine getirilen konuların komisyonlarda detaylı görüşülmesi için, komisyonlara havalesi talep edildi. Yapılan oylamalar neticesinde gündeme gelen konular, ilgili komisyonlara sevk edildi. Mecliste bazı ilçelerle ilgili konular da okunan raporlarla görüşülerek karara bağlandı.

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