Komisyon sınırlandırılmamalıdır

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, şu ana kadar YouTube, Facebook, İnstagram ve diğer mecraların Türkiye'ye gelip temsilcilik açtığını, yaygın dijital mecraların Twitter hariç neredeyse tamamının Türkiye'de temsilcilerinin bulundurulduğunu kaydetti. Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, komisyonun görev alanının kısıtlanmaması gerektiğini ifade etti. Sedef, ‘’Komisyonun sadece sosyal medyaya bağımlı olmasını istemiyoruz. 'Dijitalleşme, dijital mecra' denildiği zaman her şey içine giriyor. Kurumların komisyondaki sunuşlarının ardından bizler de ülke olarak hangi durumdayız, şu an teknolojide ne durumdayız, adalet noktasında, içişleri noktasında, en azından o sunuşları aldıktan sonra bizim de önerilerimiz olacaktır’’ dedi.