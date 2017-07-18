‘Köklerini kazıyacağız’

Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirilen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik” günü etkinlikleri ile hain darbe girişimi bir kez daha hatırlandı, millet iradesi bir kez daha meydanlarda tecelli etti. İki gün boyunca gerçekleştirilen demokrasi nöbetlerinin en yoğun geçtiği illerden bir tanesi de Yozgat oldu.

15 Temmuz gecesi binlerce vatandaşın katılımı ile Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikler ikinci günde devam etti. Milletvekili Yusuf Başer, Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, bazı kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile ikinci gün nöbete devam edildi.

Okunan dualar bir kez daha şehitlerin ruhuna hediye edilirken, Yozgat Belediyesi Sosyologu Sadeddin Arslan’ın doyumsuz sunumu ile katılımcılar coşkulu anlar yaşadı.

Ankara’daki 15 Temmuz anma etkinliklerine katıldığı için Yozgat’ta ikinci gün nöbetine katılan Milletvekili Yusuf Başer, burada halka hitaben yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz’ları hiçbir zaman unutturmayacaklarını söyledi.

Başer, ‘Bizden sonraki gelecek nesillere hain darbe girişimlerini yaşatmayacağız’ diyerek, hain FETÖ Terör Örgütü ve benzeri yapılanmaların devlet üzerindeki sinsi planlarına izin vermeyeceklerinin mesajını verdi.

‘İsterse fizana, isterse Pensilvanya’ya giderlerse gitsinler onlardan 250 şehidin hakkını almak, onları bağlantısız ve bağımsız Türk yargısına teslim etmek için elimizden geleni yapacağız’ diyen Başer, şöyle konuştu:

“Darbe girişiminde hain FETÖ’nün alçakları sadece TBMM’ye bomba atmadı. 79 milyon Türk vatandaşını temsil eden Kurtuluş Savaşında dahi milletin düşmanın bomba atmadığı meclise bomba atma alçaklığını gösterdi. Onların kökünü kazımak bizim namus borcumuzdur. Onları bu topraklardan atacağız. 15 Temmuzları bizden sonrakilerin yaşamaması için onların kökünü kazıyacağız” diye konuştu.

