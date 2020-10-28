KOBİ’lerin desteklenmesi istendi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile birlikte Çorum ve Yozgat’ta yaptıkları ziyaretleri değerlendirirken, tüm KOBİ’lerin desteğe ihtiyacının bulunduğunu, Yozgat’taki KOBİ’lerin ise daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yozgat Milletvekili Ali Keven, tekstil, kazan ve çorap sektöründe üretim yapan fabrikaları ziyaret ederek sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinledikleri hatırlattı. Keven, ‘’Yozgat’ta 1997’den beri faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Kobilerimizi sanayicilerimizi ziyaret ettik. OSB’de 101 parsel bulunduğunu ve 35’inin dolu olduğu bilgisini aldım. OSB’de doluluk oranının artması için yatırımcıyı buraya beklememeliyiz çağrıda bulunuyorum gelin hep birlikte yatırımcının ayağına gidelim. İstanbul’da bir Yatırımcı Destek Ofisi açılması yönünde girişimlerim olmuştu. Bunun gerçekleşmesi lazım Yozgat’ta bekleyerek yatırımcı gelmez. Gezdiğimiz bütün fabrikalarda üreticilerimizin ana talebi ekonomik istikrar ve dolarda ki yükselişin durdurulmasıdır. Mevcut yatırımcının fabrikayı büyütmek istihdamı artırmak için teşviklerin artırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi tabi var” dedi. Keven, OSB ile Yerköy arasında yük taşımacılığı için demiryolu hattı yapılması gerektiğini vurguladı. Keven,“Yerel talepler anlamında Kobilerimizin en büyük talebi Yerköy’de bulunan demiryolunun OSB’ye ulaştırılması ve demiryolu taşımacılığının geliştirilmesidir. Çünkü verdikleri bilgiye göre üretilen bir kazanın İstanbul’a limana sevki 10 bin liraya mal oluyor. Yerköy ile OSB arası yaklaşık 15 kilometre. Bu kadar kısa bir mesafenin 23 yıldır yapılamıyor olmasını kabul edemeyiz. Yatırımın artmasını istiyorsak buraya demiryolunu getirmeliyiz. Ayrıca burada bir Gümrük Müdürlüğü birimi kurulmasını istiyorlar. İhracat kapasitemizin artması için bütçe görüşmelerinde Ticaret Bakanı Sayın Pekcan’a bu talebi ileteceğim ve takipçisi olacağım” diye konuştu.