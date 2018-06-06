KIRSALDAKİ MHP

MHP’nin kırsaldaki seçmen ile yeniden aradaki buzları eritmesi gerekiyordu çünkü.

Bundan dolayı gösterilecek adayların kırsaldaki seçmen ile samimi, içten, candan diyaloglar kurabilmesi şarttı.

O süreci geride bıraktım ve seçime sayılı günler kaldı.

MHP’nin bu süreçte kırsalda yürüttüğü çalışmaları takip ettim, etmeye devam ediyorum.

Yozgat bir tarım kenti ve kırsaldaki genç nüfus sürekli göçse de orta yaş ve ihtiyarlar otağlarını terk etmiyorlar.

Bundan dolayı seçim sonuçlarına kırsaldaki vatandaşların etkisi büyük…

MHP, bu seçimde kırsalın önemini daha iyi kavradı ve köylere daha fazla yoğunlaştı.

MHP’lilerin köylere yaptığı ziyaretlerde, oradaki vatandaşlarla kurduğu samimi diyalog ve sohbetler dikkat çekiyor.

Köylünün dilinden en iyi anlayan adaylardan bir tanesi MHP’li Yusuf Mertoğlu, köylü vatandaşları MHP’ye oy vermek için ikna etmeye çalışıyor.

Partinin dördüncü sıra adayı Ahmet Özbek, Ziraat Mühendisi olduğu için köylü seçmenin nabzını en iyi ölçebilen adaylardan bir tanesi.

Demem o ki MHP kırsaldaki seçmenin bam teline dokunmak için iyi çalışıyor, kırsaldaki seçmenin gönlüne girerse başarıyı yakalar.

Daha önce de yineledim, yine yineliyorum, MHP’nin Yozgat’ta başarıyı yakalayabilmesi için halalardan, bibilerden, hacı emmilerden oy alması lazım.

MAGAZİN YAPALIM MI?

Bu fotoğraf, AK Parti’nin dün seçim karargahı açılışında objektifime yansıdı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile milletvekili ve aday Yusuf Başer’in samimi diyalogları dikkat çekti.

İki tecrübeli siyasetçi keyifli konuşmalarını ellerini ağızlarına götürerek yaptı.

Bu kadar keyifli diyaloğun içeriğini bilmiyoruz ama gelin bu fotoğrafa birlikte kurgu yapalım ve fotoğrafı konuşturalım.

Sizce Bakan Bozdağ, Milletvekili Başer’e neler söylemiştir.

Mesela:

-Yusuf Bey, hamdolsun Reis yine senle beni ilk iki sıraya koydu ve bir kez daha şans verdi.

-Biz ikimiz garantiyiz, Sibel Hanım da öyle görünüyor, inşallah İskender kardeşimiz de seçilir.

-Yusuf Bey, sen yerel konularla ilgili konuş, ben Muharrem İnce’ye yükleneyim olur mu?

Siyasetin magazini en fazla bu kadar olur. Burada noktalayalım. Yukarıdaki diyalogların tarafımca kurgulandığını, gerçekle ilgisi olmadığını da bir kez daha vurguluyorum.



İYİ PARTİ NEREDE?

Seçimler öncesi iddialı ve inanmış bir İYİ Parti kadrosu vardı Yozgat’ta.

Seçim sürecine girildi, adaylar ilan edildi, akabinde partiye bir durgunluk çöküverdi.

Oysa, korkmadan, yılmadan ve inanarak seçime hazırlanıyorlardı.

Şu sıralar köyleri ve ilçeleri ziyaret ettiklerini biliyorum.

Adaylar boş durmuyor ama parti tabanındaki isimler nerede?

İYİ Parti acaba Yozgat’ta psikolojik üstünlüğü CHP’ye mi kaptırdı?

CHP’nin kendilerinden daha fazla oy alacağını mı düşünür oldular?

Öyleyse sıkıntı…

Yok değilse biraz daha kamuoyunun dikkatini çeken hamleler yapmalılar ve halk ile buluşmalılar.

BÜROKRASİ NE DİYOR ACABA?

Milletvekili adayları son birkaç gündür bürokratları ziyaret ediyor.

Resmi kurumlara yapılan ziyaretlerde, kurum müdürlerinin konuğu oluyorlar.

Yozgat bürokrasisi adaylara neler söylüyor merak ediyorum doğrusu.

Mesela yavaş giden, tamamlanamayan ve tamamlandığında istenilen sonucu vermeyen hizmet ve projelerin akıbetini kime ve neye bağlıyorlar?

Veya vekil adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunuyorlar?

Doğrusu merak konusu…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Bazı ilçelerde yoğun ilgi gören milletvekili adayını.

*Her programda aynı konuşmayı tekrar eden siyasetçiyi.

*Sahura yakın saatte esnaf ziyaret eden siyasetçiyi.