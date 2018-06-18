KİMSE EVİNE GİTMEDİ

Hiç kimse evine gitmedi.

Kimse ailesiyle bayram yapmayı tercih etmedi.

Ortam da zaten buna müsaade etmedi.

Baktılar ki falan parti resmi bayramlaşmaya katılıyor, öbürleri de katıldı.

Baktılar ki öbür parti köylere gitmiş, köy şenliklerinde boy gösteriyor, onlar da gittiler.

Anlayacağınız bayramda siyaset mola vermedi.

Bayramda siyasetçiler evlerine girerek bayramlaşma yapmadı.

Koştur Allah koştur, bir o yana bir bu yana...

Bir o ilçeye, bir bu ilçeye...

Her sene yapılan şenliklerde oyun havaları çalarken, bu kez araya tok sesli siyasetçilerin sesi karıştı.

Eline mikrofonu alan: “Sevgili hemşerileriiimm!” diye hitaba başladı.

Yahu siz başka bayramlarda nerelerdeydiniz?

Cenazelerde neden yoktunuz?

Neyse, işte sonuç olarak muhterem hemşerilerim, bayramda da siyasetçiler konuştu, konuştu, konuştu...

Bayramda da siyasetçiler anlattı, anlattı, anlattı...

Ben ise hiçbirini dinlemedim.

Televizyonu bile açmadım vesselam.

Bayramda Yozgat siyaseti böyleydi işte.

BAYRAMLAR BİRLEŞTİRİR!

Mübarek Ramazan bayramını geride bırakırken, akıllarda şu güzel fotoğraf kareleri kaldı.

Çekenin eline sağlık, ne kadar da güzel yakalamış.

Büyükler ve din adamları boşuna demezmiş ‘bayramlar birleştirir’ diye.

Doğruluğuna şahitlik ettik.

Küskünler barışıyor, dargınlar bir araya geliyor bu bayramda.

Bir de bizim siyasi küskünlerimiz ve zıt kutupla olanlarımız var hani...

İşte bu bayramda, onlar da bir araya gelmiş ve kucaklaşmışlar.

Fotoğrafları görünce ne kadar sevindim bilemezsiniz.

Çünkü tepedeki siyasiler kucaklaşınca toplum da kucaklaşır.

Tepedeki siyasiler kavga edince yan yana esnaflık yapan komşular kavga eder.

Dayı yeğeniyle, baba evladıyla siyasi polemik ve kavganın içine girer.

Bu da hiç kimseye hayır ve yarar getirmez.

Yozgat Valiliği’nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile CHP İl Başkanı Ali Keven ve Bozdağ’ın rakibi CHP birinci sıra milletvekili Ali Keven kucaklaşmışlar, bayramlaşmışlar.

Olması gereken budur!

Siyaseti ve rekabeti bir kenara bırakarak nezaketi ve insaniyeti konuşturan bu siyasetçilere helal olsun.

Sahada her daim yarışın.

Fikirlerinizi yarıştırın.

Projelerini ve politikalarınızı yarıştırın ama kavga etmeyin...

Bu görüntüyü sevdik ve beğendik abiler...



DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Bayramda nişan törenlerine katılan adayı.

*Sahayı boş bırakmayan milletvekili adaylarını.

*Bayramlaşma törenine davet edilmediklerini iddia eden il başkanını.