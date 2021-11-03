Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kılıçdaroğlu’nun programı değişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat programında değişiklik yapıldı. Yerköy dışındaki diğer ilçelere yapacağı ziyaret programı daha sonraki aylara bırakıldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:40
Kılıçdaroğlu’nun programı değişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Yozgat’ı kapsayan ziyaret programından ilçelere yönelik olan kısımları çıkartıldı. Kılıçdaroğlu, Yozgat ve Yerköy’de düzenlenen programlara katılırken, diğer ilçelere yapacağı programını daha sonra gerçekleştireceği kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 10.00'da Yerköy ilçesinin Sekili Köyünde çiftçi ve muhtarların katılımı ile kahvaltı yapıp, sorun dinleyecek. Saat 11.00'da Yozgat'a gelerek Ahmet Şakir Ergin AŞK Vakfı'nı ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, saat 12.00'da partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen Muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleri toplantısı için Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonuna geçecek. Kılıçdaroğlu, Un Pazarında esnaf gezisinin ardından saat 18.00'da Yerköy ilçesinde belediyeyi ziyaret edip, Ankara'ya dönecek. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki yoğun programı nedeniyle programda değişikliğe gidildiğini bildirdi. Yaşar, ‘’Bugün ilimize gelecek olan Genel Başkanımızın Sorgun Bahadın, Çayıralan ve Boğazlıyan programlarını daha sonra gerçekleştirecek. Yozgat il merkezindeki programına yoğunlaşacak. Program sonrasında hemen Ankara’ya dönecektir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu’nun Programı DeğiştiYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberChpKemalKılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başer, 19 yılı değerlendirdi
Başer, 19 yılı değerlendirdi
CHP yol haritasını Belirleyecek
CHP yol haritasını Belirleyecek
MECLiS TOPLANTISI YAPILDI
MECLiS TOPLANTISI YAPILDI
CHP’liler bilgilendirdi
CHP’liler bilgilendirdi
Program netleşti
Program netleşti
CHP’den ziyaret
CHP’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim