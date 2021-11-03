Kılıçdaroğlu’nun programı değişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Yozgat’ı kapsayan ziyaret programından ilçelere yönelik olan kısımları çıkartıldı. Kılıçdaroğlu, Yozgat ve Yerköy’de düzenlenen programlara katılırken, diğer ilçelere yapacağı programını daha sonra gerçekleştireceği kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 10.00'da Yerköy ilçesinin Sekili Köyünde çiftçi ve muhtarların katılımı ile kahvaltı yapıp, sorun dinleyecek. Saat 11.00'da Yozgat'a gelerek Ahmet Şakir Ergin AŞK Vakfı'nı ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, saat 12.00'da partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen Muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleri toplantısı için Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonuna geçecek. Kılıçdaroğlu, Un Pazarında esnaf gezisinin ardından saat 18.00'da Yerköy ilçesinde belediyeyi ziyaret edip, Ankara'ya dönecek. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki yoğun programı nedeniyle programda değişikliğe gidildiğini bildirdi. Yaşar, ‘’Bugün ilimize gelecek olan Genel Başkanımızın Sorgun Bahadın, Çayıralan ve Boğazlıyan programlarını daha sonra gerçekleştirecek. Yozgat il merkezindeki programına yoğunlaşacak. Program sonrasında hemen Ankara’ya dönecektir’’ dedi.