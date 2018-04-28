Kılıçdaroğlu’dan ziyaret

Kılıçdaroğlu, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttı bildiriler ile ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı’ gerekçesi ile 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılan Peker’i ziyaretinde sessiz kalmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu, beraberinde bulunan İlhan Kesici ile ilgili olarak, ‘Sayın Kesici CHP’nin Cumhur adayı mı?’ sorusuna, tebessüm ederek karşılık verdi. Yargıtay tarafından cezası onanması ile 140 günlük cezanın infazı için cezaevinde olan Ahmet Peker’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Partisinin Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İlçe Başkanı Ahmet Karaoğlu, çok sayıda partili eşlik etti. Cezaevi görüşüne Kılıçdaroğlu, Yozgat İl Başkanı Yaşar ve İlçe Başkan Yardımcıları Ümit Korkmaz ve Ahmet Karaoğlu birlikte girdi. Kılıçdaroğlu, Boğazlıyan Ticaret Borsasına da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduktan sonra Kayseri’ye geçti.

