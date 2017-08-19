Kılıçdaroğlu Yozgat’ta

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00’de Galata Çamlık Otel’de bakliyat çalıştayına katılarak Yozgatlı çiftçiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya gelecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun çalıştayın ardından Yozgat esnafını ziyaret edebileceği bildirilirken, program kapsamında Yerköy’e bağlı Saray Köyü’nde bir şehit ailesini de ziyaret edeceği öğrenildi.

CHP liderinin Yozgat programını gün içinde tamamlayıp, kentten ayrılacağı da belirtildi.