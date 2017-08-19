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Kılıçdaroğlu Yozgat’ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisi tarafından tertip edilen ‘Bakliyat Çalıştayı’na katılmak için Yozgat’ta olacak.

Kılıçdaroğlu Yozgat’ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisi tarafından tertip edilen ‘Bakliyat Çalıştayı’na katılmak için Yozgat’ta olacak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
19 Ağustos 2017 Cumartesi 07:10
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Kılıçdaroğlu Yozgat’ta

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00’de Galata Çamlık Otel’de bakliyat çalıştayına katılarak Yozgatlı çiftçiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya gelecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun çalıştayın ardından Yozgat esnafını ziyaret edebileceği bildirilirken, program kapsamında Yerköy’e bağlı Saray Köyü’nde bir şehit ailesini de ziyaret edeceği öğrenildi.
CHP liderinin Yozgat programını gün içinde tamamlayıp, kentten ayrılacağı da belirtildi.

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