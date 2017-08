Kılıçdaroğlu köy kahvesinde

İlk olarak geçen yıl Şırnak’ın İdil ilçesinde şehit düşen Özel Harekat Polisi Muzaffer Tufaner’in Yerköy’ün Saray Köyü’ndeki baba ocağını ziyaret eden Kılıçdaroğlu ardından ise köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, görüşlerin ve siyasi partilerin farklı olabileceğini ve buna saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Siyasiler arasındaki gerilimin kahveye yansıdığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “İlk olarak eski algılardan vazgeçmeliyiz. Takım tutar gibi parti tutuyoruz. Bir parti hata yapıyorsa halkoyuyla, takım tutar gibi parti tutuyorsak eğer bütün hatalarla eksikliklere rağmen oyumuzu o partiye veriyorsak bu bir eksikliktir, yanlışlıktır. Bizim hiçbir kusurumuz yoktur biz her şeyi doğru yapıyoruz gibi bir iddiamız da yok. Bunu söylersek doğru olmaz” dedi.

“EKSİĞİMİZ VAR”

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde öz eleştiri de yaparak, Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmadığını ve her sorunun çözülebileceğini aktararak, “Eksiğimiz var gelip vatandaşı dinlemedik. Derdin nedir deyip çayını içmedik. Vatandaş bize kızacak değil ya derdini anlatacak. Bizim de bu eksiğimiz var. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Her sorunu çözülür” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren bir vatandaşa ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

“Ankara’dan İstanbul’a adalet için yürüdüm. Hiçbir partinin bayrağı yok sadece Türk bayrağı var. Her partiden insan var. Bir milyonun üstünde insan var. Ben o insanlar kimdir, nedir nereden bakayım. Ben en öndeyim. Elimde adalet levhası var yanında sağımda solumda Türk bayrağı var. Kim adalete inanıyorsa kim haktan hukuktan yanaysa insanlıktan yanaysa kim alın terinden, bayrağından, vatanından yanaysa gelsin yürüyelim. Ben insanları ayırmam. Terör örgütü Türkiye’de hangi siyasi parti liderine saldırdı. Karadeniz’de bana. Demek ki teröre karşıyız. Demek ki PKK’yı lanetliyoruz, şehitlerimize sahip çıkıyoruz. PKK’nın kurşunlarla saldırısına uğrayacağız, bu tür eleştirileri samimi bulmuyoruz. Ben bu ülkeye hizmet edene hiçbir ayrım yapmıyorum. Bu ülkede çalışana, bayrağına, insanına saygılı olan her vatandaşın başımın üstünde yeri var. Hangi partiye mensup olursa olsun.”

“SURİYELİLER GİTMELİ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Suriyelilerin durumu da soruldu. Vatandaşların Suriyeliler ile yaşadığı sıkıntıları CHP liderine aktarmasının ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Siyasi olarak görüşümüz biz Suriye’de akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz. Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine geri gitmelerini istiyoruz. Bu kadar açık bu kadar net. Kilis’te bugün seçim olsa deseler ki her kes oy kullanacak. Kilis’te belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin tamamı Suriyeli olur. Kilis’teki bizim vatandaşlardan daha fazla Suriyeli var, hem de iki kat. Bizim bundan kurtulmamız lazım. Artık kendi ülkelerine dönmeleri lazım” cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra ise Yukarıelmahacılı köyünde Güngör Koç’un evine misafir oldu daha sonra ise karayoluyla Ankara’ya hareket etti.