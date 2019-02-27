KEYiF YAPACAK HAL KALMADI

Keven, “10 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için geldiği Yozgat’ta kendisine iletilen Acemi Birliği taleplerine ‘Size acemi birliği yakışmaz. Ustalara usta birliği yakışır’ cevabını veren Sayın Erdoğan, o günden bugüne yaklaşık 5 yıllık sürede hangi yetkisi yoktu da bu sözünü tutmadı?’’ diye sordu.

Milletvekili Keven, yine bir seçim arifesinde olduğumuzu, Yozgat’ta genel seçimde yaşadıkları düşüşü önlemeye çalışan siyasi iktidarın Yozgatlılara yeni seçim vaatlerinde bulunup, yıllarca gözden ırak olmuş Yozgatlının gönlünü okşamaya çalıştığını ileri sürdü. Keven, ‘’Ankara'ya yürüyerek giden, memleketlerine bir çivi çakılsın diye onca kapı aşındıran ancak randevu bile alamadan geri dönen Yozgatlılar artık somut bir adım istiyor. Hangi birliğin ne zaman getirileceğinin somut bir şekilde açıklanmasını istiyor. 17 yıldır neden yapmadınız diye soruyor Yozgat? 17 yıldır en üst seviyelerde size destek veren bu ilin yaşadığı sorunları ve en önemlisi göç sorununu, işsizliği bugüne kadar neden çözmeye yanaşmadınız?” diye konuştu.

Keven, verdiği oyla en üst sıralarda yer alan Yozgat’ın hizmette karşılığını bulamadığını, gelişmişlik sıralamalarında 65’inci sırada olduğunu anlattı. Keven, son genel seçimlerde Yozgatlının, kendisini yıllardır oyalayanlara en ağır cevabı verdiğini, oyunu yüzde 64’ten yüzde 53’e düşürdüğünü, Cumhurbaşkanı’na ise Yozgat’ın yüzde 75 oy vermek suretiyle en fazla oy veren iller arasında 6’ıncı sırada yer aldığını kaydetti. Keven, ‘’Ama gelişmişlikte hep sonlardayız. İşsizlikte rekor kırıyoruz. Verdiğimiz göçte birinciyiz maalesef. Göç sorunumuz artarak devam ediyor. 2000 yılında 682 bin olan nüfusumuz 2018’de 418 bine düştü. Sayın Erdoğan, Avrupa’da bazı şehirlerde ve başkentimiz Ankara’da Yozgat’ta yaşayandan daha fazla Yozgatlı olduğunu gurur verici bir durummuş gibi söylüyor. Ancak bilmiyor ki Yozgatlı geçinemediği için iş bulamadığı için göç ediyor. Yozgat 17 yıldır cazibe merkezi haline getirilmiş olsaydı da bu kadar göç vermeseydik. Mevcut fabrikalar yıkılacağı yerde yenileri yapılmış olsaydı da gençlerimiz büyükşehirlere iş bulmaya gitmek zorunda kalmasaydı” dedi.

GÖRÜNTÜ ÇİRKİNDİ

CHP Yozgat milletvekili Keven, mitingin sonunda çay paketlerinin halkın üzerine atılarak, üzücü bir görüntünün oluştuğuna da vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanı tarafından halkın üzerine adeta fırlatarak çay paketleri dağıtıldı. Yozgatlılar adına bu görüntüden çok üzüldüm. Keyif çayının naylon poşette değil de kenevir torbasında verildiği söylenerek ‘dünyanın en önemli konusuna’ dikkat çekildi. Bir Yozgatlı olarak bu sözlerden bu görüntüden utandım. Yozgat sizden keyif çayı istemiyor! Çünkü Yozgatlının keyif yapacak hali de yok mecali de yok. Yozgatlı çiftçilerin keyif yapacak hali yok! Yozgat’ta şekerpancarı üreticisinin, buğday üreticisinin, mercimek üreticisinin keyif yapacak dermanı mı var? Miting meydanlarında durmadan millet ittifakını karalayıp sizden olmayanları düşman göstereceğiniz yerde keşke bu ülkenin ithalata boğulmuş tarımını, bu ülkenin çiftçilerini nasıl kalkındıracaksınız, Yozgat’ın göç sorununu nasıl çözeceksiniz bunları anlatsaydınız” ifadelerini kullandı.

