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Keven’in madencilere desteği sürüyor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Akdağmadeni’ndeki maden işçilerinin sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor.

Keven’in madencilere desteği sürüyor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Akdağmadeni’ndeki maden işçilerinin sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Keven’in madencilere desteği sürüyor

Konuyu daha önce meclise taşıyan ve ilgili bakanlara işçilerin sorunlarıyla ilgili taleplerini ve sorunları aktaran Keven’e bakanlıklardan cevap geldi.
Şirketin topluca işçileri işten çıkardığını hatırlatan Keven, denetim görevi olan SGK ve İşkur’un bahse konu maden ocağını işleten şirketleri neden denetlemediğini sormuştu.
Keven, kurumların gönderdiği cevap yazısında, iki kurumun da sorumluluğu birbirine attığını ifade ederek,
“SGK bu sorunlar İŞKUR’u ilgilendirir diyor. Kıdem tazminatı ve ücret alacakları İŞKUR yetkisindedir diyor. İŞKUR ben bilmem arabulucuya gitsinler diyor. Şirketi en son ne zaman denetlediniz diye soruyorum. İŞKUR denetim sahasında olan bir işyerini en son 2016’da yani tam üç buçuk yıl önce denetlediklerini, gönderdiğim yazının ise ihbar kabul edilip Ankara Teftiş Grup Başkanlığı’na durumun bildirildiğini söylüyor” dedi.
Keven, cevap yazısında 133 işçiden 101’inin topluca işten çıkarıldığının belirtildiğini de vurgulayarak,
“Peki, bu durumda devletin sosyal güvenlikten sorumlu bir kurumu işçilerin haklarını alıp alamadığını sorgulamak görevini neden yerine getirmiyor?” diye sordu.
Keven, işçinin hakkını arayan soran olmadığının da altını çizerek,
“Ya iktidarın gölgesindeki bu şirketten korkuyorlar ya da görevlerini hatırlatmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Keven’in Madencilere Desteği Sürüyor
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