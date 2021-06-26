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KEVEN’DEN YOL TEPKiSi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta köylerin altyapılarının büyük bölümünün sorunlu olduğuna vurgu yaparak, Sarıkaya ilçesinin Söylemez köyünde yolların Şehit Cenazesi öncesinde yapılmasına tepki gösterdi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:41
KEVEN’DEN YOL TEPKiSi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sarıkaya ilçesinin Söylemez köyü gibi daha birçok köyün altyapılarının eksik olduğunu belirterek, bunların biran önce yapılmasını istedi.
Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın 2 Haziranda şehit düştüğünü hatırlattı, şehide tekrardan Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diledi. Keven, ‘’Bu iktidarın yolu, suyu olmayan köylerimize bakış açısını anlatacağım’’ diye başladığı meclisteki konuşmasını, ‘’Söylemez köyünde o güne kadar yollar çamur içindeydi. Şehit olduğu haberi üzerine apar topar muhtelif yerlere mıcır dökülerek çamurdan kurtarıldı. Neden? Köy için mi, köylü için mi? Hayır. ‘Şehit cenazesine gelecek yüksek makamların fiyakalı trilyonluk arabaları çamura batmasın’ diye’’ ifadeleriyle sürdürdü. Keven, Yozgat'ta bugüne kadar 70'ten fazla köyün kanalizasyonu, 100'ün üzerinde köyün içme suyunun bulunmadığını ileri sürdü. Keven, ‘’Bunları defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Bu köylere şehit cenazeleri mi gelmesi lazım bu ihtiyaçların giderilmesi için? Her sene çamur içinde yaşayan bu köylülerimize ancak şehit cenazesi gelirse mi yol yapacaksınız, su getireceksiniz?’’ sorularıyla tepki gösterdi.

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KEVEN’DEN YOL TEPKiSi
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