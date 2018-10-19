Keven’den yasa teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanununun ilgili maddesinde değişiklik yapılarak, staj döneminin sigortalılığa yansıtılmasını talep eden Keven, “Çıraklık eğitimine tabi olmuş yada meslek liselerinde ve yüksekokullarda okumakta iken staj yapan vatandaşlarımıza bu dönem için borçlanma hakkı tanınmalıdır. Vatandaşlarımız askerlik dönemini nasıl borçlanabiliyorlarsa staj yaptıkları bil fiil iş hayatının içinde bulundukları staj dönemini de borçlanabilmelidir. Staj yapan çıraklar teknisyenler teknikerler zorlu çalışma koşullarında yıllardır çalışıyorlar. Kalifiye personel olarak katma değer sağlıyorlar. Yaptıkları bu stajın borçlanılarak sigortalılık başlangıcı sayılması da ana sütü gibi helaldir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman yanınızdayız. Bu haklı talebin Meclis'te takipçisiyiz” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetine değinen Keven, “CHP grubu olarak tüm partilere davet gönderdik gelin hemen komisyonda bu konuyu görüşelim dedik. Diğer muhalefet partilerinin de verdikleri sözü tutmaları lazım. Emeklilik hakkı gasp edilenler için gerekli düzenlemeyi yapalım diyoruz. Ama Cumhurbaşkanı salı konuşmasında bu talebi dile getiren vatandaşlarımızın talebini Meclis'te komisyonun görüşmesine bile gerek duymadan reddediyor. Her geçen gün yeni bir mağduriyet yaratan siyasi iktidar bu taleplere kulağını tıkayamaz. 80 milyonun sırtına yüklenen yazlık kışlık sarayları, lüks makam araçlarını, 3 milyon Suriyeli'nin masraflarını görmezden gelen bu siyasî anlayış konu emekçi olunca birden aklına ekonomik külfet geliyor. Ülkeyi israf ekonomisiyle tanıştıranların, uçakları lüks makam araçları olmadan yaşayamayanların, saraylarında ejder meyvesi yiyenlerin bu ülke insanına ekonomik külfet diye söyleyeceği tek bir cümlesi olamaz” diye tepki gösterdi.

