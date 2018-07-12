Keven’den yakın takip

Milletvekili Keven, Çorlu’da yaşanan tren kazasının Türkiye’yi derinden üzdüğünü belirtti. Keven, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinden geçerek Kayseri’ye ulaşan demiryolu hattının güzergahı boyunca, bütün menfezlerin, dolguların ve dere geçişlerinin yetkililer tarafından incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Delice ırmağı boyunca, debisi yüksek diğer derelerle kesişen bölgelerde, demiryolu hattında gerekli iyileştirmelerin bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Keven, “Gerek karayolu gerekse demiryollarında akarsu yatağını ve dereleri kesen yerlerde mühendisliğe uygun menfez yapımının önemini üzücü bir şekilde öğrendik. Ayrıca eski konvansiyonel demiryolu hatlarımızın yanında bir işletme bakım yolu bulunmuyor. Bu büyük bir sorun” dedi.

KÖYLERDE İNCELEME

Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yerköy ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Keven, Yerköy’e bağlı Akpınar köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, ardından da köy yolunda incelemelerde bulundu, dere geçişlerine yapılmayan menfez sorunuyla ilgili İl Özel İdaresi’yle görüşerek, konunun çözümü için devreye girdi. Keven, Yozgat halkının sorun ve sıkıntılarıyla bundan sonra daha yakından ilgileneceklerini ifade etti. Keven, Merkez Azizlibağları Köy Grup Yolu'nda da incelemelerde bulunup, köylülerle konuştu. Keven, yaklaşık 5 kilometrelik asfalt yol bozulmalardan kaynaklı olarak kazıldığını, geçen zamana rağmen yolda herhangi bir çalışma başlatılmadığını kaydetti. Keven, ‘’Muhtarlarımızla konuyu yerinde inceledik. Ayrıca Azizlibağları Köyü daha önce mahalle statüsünde belediyeye bağlanmıştı. Şimdi bu yolu kim yapacak? Ne zaman yapacak? Bu yol aynı zamanda TMO'ya giden yoldur. Yani yüksek tonajlı araçlara da uygun bir şekilde sıcak asfalt yapılmalıdır. Köy yollarımızda ki ve gözden uzak mahalle statüsünde ki köylerin yollarında ki eksikler biran önce tamamlanarak kazaya davetiye çıkarılmamalıdır’’ diye konuştu.

Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni de ziyaret edip, ürün teslim eden çiftçilerle görüştü. Keven, çiftçinin taban fiyat konusunda sıkıntılı olduğunu, konuyu mecliste gündeme getireceklerini sözlerine ekledi.