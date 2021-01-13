KEVEN’DEN TMO TEPKiSi

TOPRAK Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Yozgat’ta beş ayrı bölgede bulunan tesislerinin satışının durdurulması talebine bakanlık, siloların şehir merkezinde kalması ve diğer bazı nedenleri gerekçe göstererek, satış sürecinin devam ettirileceği karşılığını verdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesine verilen yazılı yanıtı paylaştı. Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yurt genelinde yüzlerce tesisin ve Yozgat’ta Osmanpaşa, Sarıkent, Doğankent, Saray ve Sekili tesislerinin satışa çıkarması üzerine konuyu yakın takibe aldığını hatırlattı. Keven, ‘’Cumhuriyetimizin bir değeri olan ve 1938'de kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tasfiye edilmesini tasvip etmiyoruz. En önemlisi de bu tasfiyeyi ve satışı çiftçilerimizin menfaatine görmüyoruz. Kapısına kilit vurulan ofis şubeleri milletimizin vicdanının yaralıyor” dedi. Keven, TMO’nin sadece ithalat yapılan bir kuruma dönüştürüldüğünü de ileri sürerek, ‘’TMO Genel Müdürlüğü hepimizin bildiği gibi artık sadece buğday ithal eden ve kendi siloları boş dururken özel şirketlerin lisanslı depolarına hububat alımı yaptıran bir kuruma dönüştürüldü. Lisanslı depoculuk ticari bir faaliyet olarak elbette yürütülebilir ama bu TMO gibi bir kurumu tamamen tasfiye edip devreden çıkarmayı gerektirmez!” diye konuştu.

BİR YIL ÇALIŞACAKLAR

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ofis şubelerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin mağduriyetlerinin çözülmesini de talep ettiği soru önergesine gelen yanıtta, güvenlik görevlilerinin tesisi alan kurumun inisiyatifinde bir yıl daha görevlerine devam edeceklerinin bildirildiğini kaydetti. Keven, “Bugüne kadar tasfiye edilen ve kapatılan tesislerde çalışan özel güvenlik görevlilerinin mağduriyetini de iletmiştim. Bu insanlara kadro vermedikleri gibi şimdi de ‘tesisi alan firma en az 1 yıl daha çalıştıracaktır. Sorumluluk firmaya aittir’ gibi özel güvenlik görevlilerini işsizliğe mahkûm etmektedirler. Bu insanlara neden kadro vermediniz? Yıllardır çalışan bu özel güvenlik görevlisi emekçilerin diğer kurumlarda çalışanlardan ne farkı var? Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu vurdumduymaz anlayıştan artık vaz geçmeli ve özelleştirme yerine çiftçilerimizin sorunlarına, çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmelidir” diye konuştu.