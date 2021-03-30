Keven’den tepki

Aynı zamanda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olan Keven, “TÜRK kelimesine karşı bu denli sinsi planları olan başka bir hükümet olmadı. Yine bu dönemde kurucu önderimiz Atatürk’e yapılan her türlü hakarete göz yumuluyor. Sırtları sıvazlanıyor. Okulların önünde ki Atatürk büstleri tahrip ediliyor. Andımız yasaklanıyor” dedi. Keven, yapılan bu değişikliklerin çözüm süreci denilen dönemde yapılan değişiklikleri andırdığını söyledi. Keven, ‘’Çözüm süreci dedikleri dönemde önce Diyarbakır ve Mardin'de tepelerde ki ‘Ne Mutlu Türk'üm Diyene’ yazısı silindi, sonra Valilik tabelalarından ve diğer kurum tabelalarından TC ibaresi kaldırıldı. En son Andımız yasaklandı ve ‘Ne Mutlu Türk'üm Diyene’ demek neredeyse kriminalize edildi. Şimdi de yılların Türk Halk Müziği korolarından Türk kelimesi çıkarıldı!” diye konuştu. Keven, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un 23 Mart 2021 tarihli oluruyla gerçekleşen değişikliğin detaylarını paylaşarak, TBMM ‘de soru önergesi verdi ve kamu vicdanını yaralayan bu ucube değişiklikten vaz geçin dedi. Keven, ‘’Resmi kurum tabelalarından TC ibaresinin kaldırılması ve en son Andımızın yasaklanması nasıl kamu vicdanını yaraladıysa yıllarca ‘Türk Halk Müziği Korosu’ gibi Bakanlık birimlerinden TÜRK kelimesinin çıkarılması da kamu vicdanını yaralamıştır. Sayın Bakan, Kamu vicdanını yaralayan bu değişikliğin derhal iptal edilmesini sağlayacak mısınız?” diye çağrıda bulundu.