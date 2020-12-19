Keven’den Sofuoğlu’na tepki

Keven, “Sakarya Üniversitesi'nde görevli Ebubekir Sofuoğlu'na toplumun her kesiminden tepkiler yükseldi. Bir tek Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan tepki göstermedi. En son bütçe konuşmamda da söylediğim gibi akademi susturuldu, böyle bir durumda bile bir tepki yükselmiyor. Üniversiteler, Ebubekir Sofuoğlu gibi müptezellerden kurtulmadığı sürece böyle ahlaksız söylemlerle anılmaya maalesef devam edecektir’’ dedi. ‘’8 milyon üniversite öğrencisini bu şekilde lekelemek hangi ahlaka, hangi bilimsel duruşa sığar?’’ diye soran Keven, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın, 'işlem başlattık' diyerek kurtulamayacağını söyledi. Keven, ‘’Üniversiteleri 12 Eylül'den beri niteliksizleştiren, tek tip kalıba sokan, değersizleştiren, binlerce akademisyenin üniversiteden uzaklaşmasına neden olan YÖK'ün kendini sorgulamak gerekmektedir. Üniversite hocaları bilimsel, akademik ve toplumsal çalışmalarıyla gündeme gelmelidir. Bu düşülen duruma karşı Sakarya Üniversitesi Rektörü'nün sessiz kalması da manidardır” diye konuştu. Keven, RTÜK'ün kamuoyundan tepki gelmesi üzerine ancak harekete geçebildiğine de işaret etti, ‘’RTÜK'ün tek görevi muhalif kanalları susturmak mıdır?’’ sorusunu yöneltti. Keven, “Bu sözde akademisyenin katıldığı Akit TV de daha önce yüzlerce ahlaksız paylaşımlarla gündeme gelmiştir. Muhalif kanallara gelince en ufak bir söze ceza yağdıran RTÜK nerede?’’ ifadelerini kullandı.