Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92574
ALTIN
257.341
DOLAR
6.6932
STERLİN
8.5689
EURO
7.7558

Keven’den önemli soru

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, önceki gün yaşanan yangın olayının ardından ilimizdeki itfaiyenin durumunu sordu.

Keven’den önemli soru

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, önceki gün yaşanan yangın olayının ardından ilimizdeki itfaiyenin durumunu sordu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
282 Okunma
Keven’den önemli soru

Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediyesi’nin yanıt vermesi istemiyle, itfaiyenin personel, ekipman ve eğitim durumu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti. Milletvekili Keven, önceki gün yaşanan yangın faciasında zarar gören Yozgatlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Keven, başka acılar ve facialar yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. 
Yozgat Belediyesi itfaiyesinin yakın tarihlerde meydana gelen yangınlara müdahale konusunda sürekli eleştiri aldığı ve eksik müdahalede bulunduğu iddialarının gündeme geldiğini söyleyen Keven, “Gerek Eryaşar Konağı, gerek Ahmet Efendi Cami ve gerekse Abide İşhanı’nda meydana gelen yangınlarda hep itfaiyenin yetersizliği gündeme geldi. Yangınlarda itfaiye erlerimizin fedakarca çalıştıklarını görüyoruz. Lakin ekipman, teçhizat, eğitim ve personel sayısı yönünden ne durumdalar? Yozgat’ta 10 kat üzeri yapı inşası ruhsatı verilirken, buralardaki yangına müdahale edecek aracımız var mı?” şeklinde konuştu.
Yozgat’ın bu durumu hak etmediğini, şu ana dek yaşanan yangın olaylarının maddi kayıpla atlatıldığını ve her an can kaybı da yaşanabileceğini hatırlatan Keven, “Yozgat Belediyesi’ni açıklama yapmaya davet ediyorum. Sorumlular çıkıp konuşsun nasıl bir ekipman lazım. İtfaiye hizmetinin daha iyi yürütülmesi için ne lazım. Yüksek katlara ulaşabilmekte güçlük yaşanıyor. Bunu önlemek için ne gerekiyor. Ben takipçisi olacağım” dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Değişim olacak kanaatindeyim
Değişim olacak kanaatindeyim
Bozdağ, Şeker ile ilgili bilgi aldı
Bozdağ, Şeker ile ilgili bilgi aldı
AK Parti istişarede bulundu
AK Parti istişarede bulundu
AK Parti İlçe Başkanı denetledi
AK Parti İlçe Başkanı denetledi
Bozdağ’dan Arslan’a destek
Bozdağ’dan Arslan’a destek
Keven, sorun dinledi
Keven, sorun dinledi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim