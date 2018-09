Keven’den önemli soru

Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediyesi’nin yanıt vermesi istemiyle, itfaiyenin personel, ekipman ve eğitim durumu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti. Milletvekili Keven, önceki gün yaşanan yangın faciasında zarar gören Yozgatlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Keven, başka acılar ve facialar yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Yozgat Belediyesi itfaiyesinin yakın tarihlerde meydana gelen yangınlara müdahale konusunda sürekli eleştiri aldığı ve eksik müdahalede bulunduğu iddialarının gündeme geldiğini söyleyen Keven, “Gerek Eryaşar Konağı, gerek Ahmet Efendi Cami ve gerekse Abide İşhanı’nda meydana gelen yangınlarda hep itfaiyenin yetersizliği gündeme geldi. Yangınlarda itfaiye erlerimizin fedakarca çalıştıklarını görüyoruz. Lakin ekipman, teçhizat, eğitim ve personel sayısı yönünden ne durumdalar? Yozgat’ta 10 kat üzeri yapı inşası ruhsatı verilirken, buralardaki yangına müdahale edecek aracımız var mı?” şeklinde konuştu.

Yozgat’ın bu durumu hak etmediğini, şu ana dek yaşanan yangın olaylarının maddi kayıpla atlatıldığını ve her an can kaybı da yaşanabileceğini hatırlatan Keven, “Yozgat Belediyesi’ni açıklama yapmaya davet ediyorum. Sorumlular çıkıp konuşsun nasıl bir ekipman lazım. İtfaiye hizmetinin daha iyi yürütülmesi için ne lazım. Yüksek katlara ulaşabilmekte güçlük yaşanıyor. Bunu önlemek için ne gerekiyor. Ben takipçisi olacağım” dedi.