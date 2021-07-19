Keven’den ilçe ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve bazı partililerle birlikte ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Keven, Yozgat’ın Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde yaptığı ziyaretlerde, halkın sorunlarını dinledi. Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve İl yöneticileriyle birlikte, Saraykent ilçe teşkilatını ziyaret edip, İlçe Başkanımız Ramazan Yalçın ve yönetimi ile bir araya geldi. Daha sonra Akdağmadeni ilçesine geçen Keven ve beraberindeki heyet, CHP Akdağmadeni İlçe Başkanı Necip Turançiftçi ve yönetimiyle sohbet etti. Keven, Akdağmadeni ilçesinde 1973-1980 ve 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanı olarak görev yapan Mithat Şenel’i de ziyaret ederek, sohbet etti. Akdağmadeni Çardak Köyü Muhtarı Güngör Yüksel’in ev sahipliğinde köy muhtarlarımızla bir araya gelen Keven, muhtarların köyleriyle ilgili dile getirdikleri sorunları dinledi. Akdağmadeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu toplantısına CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Akdağmadeni İlçe Başkanı Necip Turançiftçi ile birlikte katılan Keven, Kooperatif Başkanlığına seçilen Fatih Kara’yı tebrik etti. Keven, Akdağmadeni ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup daha aydınlık, daha umutlu, bol kazançlı bir çalışma hayatı dileğinde bulundu.