Keven’den ihale iddiaları

Milletvekili Keven, DSİ ve Karayolları tarafından yapılan ihalelerde Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükler bulunduğunu belirtti. Keven, ihalelerin en düşük fiyatı verene değil, puanı yüksek olana verildiğini aktararak, “Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan yapım ihalelerinde DSİ ve Karayolları gibi kurumlar kimi ihalelerde fiyat dışı unsur adı altında bir puanlama sistemi kullandıkları için ihale en düşük teklif verilene değil puanı yüksek olana veriliyor. Aralarında yarım puanlık fark olsa bile en düşük teklife ihale verilmediği için gereksiz yere devletin cebinden milyonlarca lira çıkıyor” diye konuştu. Keven, raporlara yansıyan ihalelerin detaylarının da raporlarda belirtildiğini söyledi.