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Keven’den bir dizi ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

23 Şubat 2021 Salı 00:33
Keven’den bir dizi ziyaret

Keven, Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ile bir araya geldi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde, siyasi gelişmeler değerlendirilip, Yozgat ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ele alındı. CHP Yozgat İl Başkanı Ali Keven, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve DSİ Yozgat 123. Şube Müdürü Abdülkadir Bayrak’ı da makamlarında ziyaret etti. Odadaki görüşmede esnafın ve çiftçinin sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulduğu bir çalışma hayatı dileğinde bulunan Keven, DSİ’nin Yozgat’a kazandırdığı yatırımların tamamlanması noktasında başarı dileklerini iletti. 

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Keven’den Bir Dizi Ziyaret
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