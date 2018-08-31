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Keven TÜMSiAD’ı ziyaret etti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sivil toplum örgütlerinin gelişim ve kalkınmada söz sahibi olmaları gerektiğini belirterek, “Siyaset, bürokrasi ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesinin Yozgat’ın yararına olacaktır” dedi. 

Keven TÜMSiAD’ı ziyaret etti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sivil toplum örgütlerinin gelişim ve kalkınmada söz sahibi olmaları gerektiğini belirterek, “Siyaset, bürokrasi ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesinin Yozgat’ın yararına olacaktır” dedi. 

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Keven TÜMSiAD’ı ziyaret etti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Yozgat’ı konuştu. TÜMSİAD Yozgat Şubesi’ni ziyaret eden milletvekili Keven, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette fikir alışverişinde bulundu. Yozgat’ın ekonomik alanda darboğaz içerisinde olduğuna değinen Keven, öncelikle ekonomik alanda gelişimi hızlandıracak projeler üzerinde durulmasının önemine vurgu yaptı. STKlara önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Keven, “Siyaset üstü yapılacak çalışmalar içerisinde hem yönlendirici hem de uyarıcı olacak kararlar alınarak paylaşılmalı. Yozgat’ta güçlü STKlarımız bulunuyor. Ekonomik bakımdan zayıf olan STKlarımız güçlerini birleştirerek Yozgat’ın geleceğini sağlam temeller üzerine kuracak projeler hazırlayabilir” diye konuştu. 
TÜMSİAD Başkanı Ali Çatar, ortak paydanın Yozgat olduğunu belirterek, siyasi kimliğe bakılmaksızın çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Çatar, “Yozgat’ın ekonomik alanda gelişim ve kalkınması için belirli zamanlarda çalışmalar yaptık. Özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz inşaat çalıştayında mesleki sorunların ortaya çıkarılması ve sorunları ortaya koyduk. Amacımız farklı meslek alanlarında da benzer çalışmalar yaparak, çözüm üretmek istiyoruz” dedi.
 

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