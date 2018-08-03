Keven ‘teşekkür’ etti

Keven, Boğazlıyan Ziraat Odası, Ticaret Odası, Esnaf Kefalet Odası ve Şoförler Odası ile Boğazlıyan Şeker Fabrikası ziyaret etti, esnaf ve çiftçilerin sorunları dinlenildikten sonra Ticaret Odasına geçti. Keven, Boğazlıyan Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan tarafından iletilen İhtisas Organize Sanayi Bölgesi talebini Meclis gündemine taşıyacağını belirtti. Çarşı esnafı ve kahve ziyaretleri yapıldıktan sonra Yenifakılı ilçesine geçen Keven, parti binasında partililerle buluştu, Yenifakılı halkına verdikleri destekten ve göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Şefaatli ilçesi ile Kuzayca ve Paşaköy Kasabalarını da ziyaret eden Keven, Yozgat’ın sorunlarını Meclise taşımak için orda olduğunu belirterek, ‘’Yozgatlı hemşerilerimin hepsine kapım sonuna dek açık’’ dedi.

