Keven ‘Teşekkür’ etti

Keven, “Gece gündüz görevinin başında olan sağlık emekçilerine ve işyerlerinde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz bu zor günlerde yaşanan duyarlılığın sağlık çalışanlarına karşı artan saygısız davranışları önlemeye yardımcı olmasını da temenni ediyorum. Birlikte bu günleri de atlatacağımıza eminim. Uzmanların ve doktorların uyarılarına dikkat edilmesini ve resmî olmayan haberlere itibar edilmemesini tavsiye ediyorum” dedi. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Keven, çalışmak zorunda olan evinde kalamayan işçilerin, şantiyelerde madenlerde çalışanların durumunun da acil değerlendirilmesi ve sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesini istedi. Keven, ‘’Hasta sayısının artmaması için gerekli olmadıkça evden çıkmayalım, çıkmak gerekiyorsa sosyalleşmeyip, kalabalıklardan uzak duralım. Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca yapılan uyarıları dikkate alalım. Evde kalalım ancak unutulan bir durum var ki şuan fabrikalarda, şantiyelerde, madenlerde çalışan çalışmak zorunda olan milyonlarca insan var. Çalışanların durumu değerlendirilmeli ve en azından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. İşçilerin ekonomik kayıpları işsizlik fonundan karşılanmalıdır. İşverenlerin 6 ay içinde ki bütün borçları askıya alınmalıdır. Tüm yurttaşların faturalarında biran önce indirime gidilmelidir” ifadelerini kullandı.