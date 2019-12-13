Keven, tepki gösterdi

Keven, “Çankırı PTT Başmüdürlüğü'nde görev yapan bir hemşerimizi AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun 'haritada kendine yer beğen Allah'ın Yozgatlısı' diyerek sürgünle tehdit ettiği ile ilgili haberlerin takipçisi olacağım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesi vererek hemşerilerine sahip çıkması gerektiği yönünde durumu ilettim’’ dedi. Keven, Yozgatlıları aşağılamak, tehdit etmek kimsenin haddi düşmediğine vergu yaptı. Keven, ‘’Bu vahim iddialar biran önce araştırılmalıdır. Hemşerimizden ve Yozgatlılardan özür dilenmelidir. Çalıştığı kamu kurumunda tehdit edilen, baskıya uğrayan Yozgatlı herkese kapım sonuna dek açıktır. Kimse Yozgatlıları sahipsiz sanmasın” diye konuştu. Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, Çankırı'da yaklaşık iki yıldır boş duran dükkanını PTT Kargo'ya kiralamaya çalışan AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun, Yozgatlı olan PTT yöneticisine ‘Sen ayağına kurşun mu sıkıyorsun? Nasıl olur da iki teklifle Genel Müdürlüğe öneride bulunursun? Haritada yer beğen Allah'ın Yozgatlısı’ şeklinde tehdit içeren sözler sarf ettiğine yer verildi. Öte yandan, Hürriyet Gazetesine konuşan Milletvekili Çivitcioğlu ise, “Benim böyle bir kiralık dükkanım var, iki yıldır boş duruyor. PTT kendisi kiralamayı talep etti. Arkadaşlar görüşmüş. Ben telefonda kimseyle konuşmadım. Daha sonra kendi tasarruf tedbirleri nedeniyle kiralamaktan vazgeçtiler. Fakat benim müdüre böyle bir ithamım olmadı, olamaz. Doğru bir haber değil. Çankırılı ne ise benim için Yozgatlı da odur. Ayrım olmaz. Benim böyle bir tavrım söz konusu olamaz” diyerek, iddiaları yalanladığı kaydedildi.