Keven, tarım alanlarını gezdi

Keven, Yerköy ilçesinde Şoförler Kooperatifi'ni ziyaret ederek, Başkan Fikret Çetiner’den sorunları hakkında bilgi aldı, kamyoncu esnafı ile bir araya geldi. Keven, kamyoncu esnafının gitgide artan ekonomik kriz karşısında yaşadığı sorunları dinledi. Keven, “Kamyoncu esnafı mazot fiyatından tutun yağ filtre lastik giderlerine kadar artan maliyetlerden şikayetçi. Geçen yıla göre mazot yaklaşık yüzde 40 zamlandı. Ancak kazançları bu oranda artmadı. Gece gündüz direksiyon başında olan şoför esnafımız zarar ediyor. Çünkü dolar arttı ve her şey zamlandı ancak siyasi iktidara göre her şey yolunda çünkü onlar halkın sorunlarını bilmiyorlar’’ diye konuştu.

Pancar hasat döneminin başladığına ve Çorum Şeker Fabrikası’nın verdiği nakliye fiyatının geçen seneyle aynı olduğuna dikkat çeken Kooperatif Başkanı Fikret Çetiner’in ilettiği sorunları Meclis'e de taşıyacağını kaydeden Keven “Çorum Şeker Fabrikası'nı alan şirket pancarı ton başına ortalama 45 lira gibi bir fiyatla taşıtmak istiyor. Bu fiyat geçen sene ile aynı. Artan mazot fiyatına bakıyoruz 6 lira 40 kuruş olmuş. Arada yüzde 40 zam var. Şoför esnafına bu fiyatı dayatmak zulümdür. Bu fiyatın artırılması için özelleştirmeyi yapan kurum müdahil olmalıdır” ifadelerini kullandı.

AYÇİÇEĞİ İTHALİ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ayçekirdeği üreticilerinin geçen sene 5 liraya ürün satarken bu sene Çin'den yapılan ithalattan dolayı alıcı bulamadıklarını, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de alım yapmadığını ileri sürdü. Keven, ‘’2017 yılında 29 bin ton ayçekirdeği ithal edildi. 2018 yılında sadece ilk 8 ayda 60 bin ton ayçekirdeği ithal edildi. Çin'den ithal getirilen ayçekirdeği yerli üreticinin ürününü satamamasına neden oldu. Tarımı topyekûn ithalata boğan siyasi iktidar çiftçiye ‘sen üretme ben ithal ederim’ diyor! Başı sıkışınca yerli ve millilik yalanına başvuran siyasi iktidar yerli üretimimizi ve kendi çiftçimizi ithale ezdirmiştir. Tarımı ithalata boğarak, çiftçiyi kaderine terk ederek yerli ve milli olunmaz!’’ şeklinde konuştu.

Keven, 2006’da kabul edilen Tarım Kanunu’na göre, Gayri Safi Milli Hasıla’nın en az yüzde 1’i kadar tarıma destek verilmesi gerektiğini hatırlattı. Keven, ‘’Ancak yasanın kabulünden bu yana hiç bir zaman yüzde 1’i kadar tarıma destek verilmedi. Genelde yüzde 0.5 civarında destek sağlandı. CHP Grubu olarak tarımdaki sorunları ve çiftçileri gündeme getirdikçe bir şey yapmaya çalışan Bakanlık buğdayda kilo başına verilen prim desteğini 5 kuruş iken 10 kuruş yaptı. Yani bugüne kadar yasada ki yüzde 1'i uygulamış olsalardı prim desteği zaten 10 kuruştu. Geç gelinmiş bir kararda olsa umarım çiftçilerin derdine ilaç olur’’ dedi.

