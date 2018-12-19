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Keven talep etti

Keven talep etti

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Keven talep etti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşerek Yozgat’a acemi birliği talep etti.

CHP Yozgat Milletvekili Keven, bütçe görüşmeleri için meclise gelen Bakan Akar’dan Yozgat’a acemi birliği kurulmasını ve alay komutanlığı bünyesinde acemi er eğitiminin yeniden başlatılmasını talep etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgilenerek geri dönüş yapacağını ifade etti.

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