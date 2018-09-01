Keven, sorun dinledi

Yerköy Çamdibi Köyü’ne ziyaret gerçekleştiren Ali Keven, köy halkından çiftçilerle sorunlarını istişare etti. Yol ve su problemlerini ileten köylüler, Ali Keven'e yakın ilgi gösterdi. Yollarının İl Özel idaresi tarafından 5 ay önce kazıldığını belirten köylüler, bu grup köy yollarının hâlâ asfaltlanmadığını ve çamur-toz içinde kaldıklarını ileri sürdüler. Köy muhtarının yaptığı karşılama konuşmasında yöre halkının tarımla uğraşmasına ve çiftçilerin maliyetlerinin aşırı yükselmesine değinildi. Keven, gübrenin ton fiyatının 3 bin 600 lira olduğunu, 6 ay önceye göre 2 bin lira yükseldiğini, mazot fiyatının 6 lira 30 kuruş olduğunu, ancak buğday satış fiyatının kiloya 87 kuruş olduğuna dikkat çekti. Keven, “Yozgat genelinde üretici kara kara düşünüyor. Gübre atmadan tarlasını ekeceğini söylüyor. Çünkü tonu 3 bin 600 lira olmuş. Ancak bu durumda verimi düşecek aldığı verim ile karşılığını bulamayacak bunun sonuncunda da kazanamayacak ve bırakıp göç edecek. Biz göçü durduracak somut öneriler sunuyoruz. Çiftçimiz ektiği ürünün karşılığını almalı. Toprak Mahsulleri Ofisi ürünü almalı. Ve çiftçimiz kara gün dostu TMO’ya ürününü gönül rahatlığıyla satmalı. Tüccarın insafına terk edilmemeli” diye konuştu.

Göçü durduracak projelerinin hazır olduğunu kaydeden Keven, “Nohut-mercimek kilosu 2-3 liradan alınıyor. Ancak büyük marketlerde 8-10 liradan satılıyor. Bunu önlemek lazım... Aracı değil çiftçi kazanmalı. Kurulacak tesis ile ürün paketlenmeli. Bu kurulacak kooperatif ile çiftçiye kazandırmalı” dedi.

Çiftçi kuruluşlarına büyük iş düştüğünün altını çizen Keven, “Yozgat şekerpancarında ikinci konumda... Şekerpancarı çiftçimiz yalnız değil. Biz çiftçimizin yanındayız. Ancak özelleştirme sonrası çiftçi tedirgin. Nakliyeci esnafı tedirgin... Biz bir an önce bu belirsizliklerin giderilmesini talep ediyoruz. Üreticimiz mahsulün karşılığını almak istiyor. Üretici tarlayı terk etmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

