KEVEN SORUN DiNLEDi

Keven, ilçe merkezine yaklaşık 25kilometre uzakta bulunan sözleşmeli silo şirketine üreticinin ürününü verebilmek için gittiği yolun çamur ve çukur olduğunu, sıra bekleyen çiftçilerin yemek ve çay sorununu kendi imkanlarıyla giderdiklerini belirterek, ücretin yatacağı banka konusunda da sorun yaşandığını söyledi. Keven, sorunların büyük bölümünü kamyoncuların yol ve uzun bekleme süresinin oluşturduğunu, bununla birlikte ilçe merkezindeki ofisin kapanmasıyla tekel oluşturularak, buğday alım fiyatının 87 kuruş civarında seyretmesine çiftçilerin tepki gösterdiğini anlattı. Yerköy ilçesindeki 80 yıllık maziye sahip Toprak Mahsulleri Ofisi’nin önünü boş olduğunu, çöplükten geçilmediğine vurgu yapan Yozgat Milletvekili Keven, ‘’Tüm çiftçilerimizin bildiği gibi 1938 yılında kurulan ve ülkemiz tarımının önemli kuruluşlarından Toprak Mahsulleri Ofisi hasat ettiğimiz bin bir emekle ürettiğimiz buğday ve arpa gibi ürünlerin yıllardır alımını yapmıştır. Devletimizin silolarında bu ürünlerimiz güvenle ve emniyetle saklanmıştır. Ancak bu hasat döneminde Yerköy Ofis Müdürlüğümüz alıma başladıktan bir süre sonra ne olduysa alım yapmayı durdurmuştur. Ayrıca Şefaatli ilçemizde bulunan Ofis de buğday alımını durdurmuştur. Lisanslı Depoculuk şirketi adında özel bir şirkete ait silolara çiftçimiz yönlendirilmiş ve buğdayını oraya vermek zorunda kalmıştır’’ dedi.

Devletin siloları boş tutulurken, özel şirkete ait silolara çiftçinin yönlendirilmesinin kamu maliyesine zarar olduğunun altını çizen Keven, ‘’Ofis alım yapmaya başladığında buğdayı ortalama 95 kuruşa alırken özel şirket 1.05 liraya, Borsa esnafı ise 88 kuruşa alım yapmıştır. Ofisin alımı durdurmasıyla birlikte şirket fiyatı 87 kuruş civarına, Borsa esnafı ise aynı fiyatta alıma devam etmiştir. Bu durumdan çiftçimiz zarar etmiştir. Yerköy ekonomisi zarar etmiştir. Ancak birilerinin ekonomisi karına kar eklemiştir. Zaten yüksek enflasyon ve maliyetlerin aşırı yükselmesinden dolayı zarar eden yoksullaşan alım gücü düşen çiftçilerimiz bir de bu silolardan dolayı zarar ettirilmiştir. Taban fiyatlarının makam koltuklarında belirlendiği bu sistemde çiftçi kar edemez. Devlet alımının zorlaştırılarak özel sektörün insafına terk edilen bu sistemde çiftçi kar edemez’’ diye konuştu.

Yozgat Milletvekili Keven, ‘Ülkemizin bin bir emekle kurduğu Toprak Mahsulleri Ofisi adım adım işlevsiz bırakılıp, lağvedilmek mi isteniyor? Çiftçinin Kara Gün Dostu diye anılan ofisimiz de mi özelleştirme furyasından nasibini alacak? Bunca yıl çalışan bu kurumlarımız ne oldu da birkaç özel şirketin piyasaya girmesiyle devre dışı bırakıldı?’ sorusunu yöneltti. Keven, ‘’Bugün burada 80 yıllık TMO’ya sahip çıkmak için buradayız. Çiftçiye üreticiye sahip çıkmak için buradayız. Bu kurumlar Yerköy için, Şefaatli için bir değerdir. Bu ilçelerimize yıllardır istihdam ve canlılık kazandırdı. Katma değer sağladı. Çiftçinin Kara Gün Dostu oldu. Kapısına kilit vurulmasına izin vermeyelim’’ ifadelerini kullandı.

