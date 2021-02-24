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Keven sorun dinledi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ziyaretlerini sürdürdü.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:36
Keven sorun dinledi

 Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz’ü ziyaret eden Keven’e CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar eşlik etti. Keven ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, son 18 yılda tarım ürünü ithalatına ödenen 114 milyar doların Türk çiftçisine ödenmiş olsaydı, bugün çiftçinin yaşadığı sıkıntılardan söz edilmeyeceğini söyledi. Keven, ‘’Sadece 2020 yılında 10 milyon ton buğday ithalatına 2 milyar 365 milyon dolar, 3 milyon ton ayçiçeği ithalatına 1 milyar 488 milyon dolar ödendi. Akp ürettirmez ithal eder!’’ ifadelerini kullandı. 

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Keven Sorun Dinledi
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