Keven, sorun dinledi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, sorun dinledi. Keven, Yerköy, Yozgat ve Sorgun ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, esnafla bir araya geldi. Esnafın 40 yıl vergi ödediğini, karantina döneminde 40 gün destek göremediğini ileri süren Keven, ‘’Esnafı, çiftçisi, üreticisi milyonlarca yurttaşımız ülkeyi faiz lobilerine, tefecilere teslim edenlere, faiz lobilerinin iktidarına artık sandıkta gerekli olan dersi verecek/vermelidir’’ dedi. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan'ı ziyaretinde korona salgını süresince esnafın yaşadığı ekonomik zorlukları konuştuklarını belirten Keven, ‘’Kredilerle borçlandırılan esnafın kredi ödeme güçlüğünü, sicil affını defalarca Meclis'te gündeme getirmemize rağmen ülkeyi 18 yıldır yönetenler borcu yeni borçlarla kapatma yolunu tercih etmeye devam ediyorlar’’ diye konuştu. Keven, Sorgun ilçesinde Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi de makamlarında ziyaret etti.