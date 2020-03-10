Keven sevince ortak oldu

Keven, “Sarıkaya ilçemiz, Roma döneminden kalan tarihi termal kaynaklarıyla büyük bir mirasa sahiptir. Sarıkaya ilçemizde bulunan termal kaynaklar uzunca bir süredir fizik tedavi alanında eğitim verecek, fizyoterapi uzmanı yetiştirecek bir yüksekokula kavuşmayı bekliyordu’’ dedi. Keven, 3 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun dört yıla yakın bir süreden sonra nihayet eğitime başlayacak olmasından dolayı Rektör Karadağ ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Keven, ‘’Sarıkayalı hemşerilerimizle birlikte bu okulu önce 2 yıllık bölüme düşürülmekten kurtarıp kanunda belirtildiği gibi dört yıllık lisans bölümü olması yönünde takipçisi olduk. Ardından da gerek TBMM’de yaptığım konuşmayla gerekse ilgili kurumlara defalarca gönderdiğimiz resmi yazılarla, soru önergeleriyle bu işin sonuna kadar peşinde olduğumuzu hissettirdik. Yetkililerin Yozgat’a daha fazla ilgi göstermesi için canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ancak burada bir başarı varsa siyasiler kesinlikle bu başarıyı kendilerine mal etmesin burada ki başarı yüksekokullarına sahip çıkan Sarıkaya halkının başarısıdır. Sarıkaya halkının sevincini en içten duygularımla paylaşıyorum. Bundan sonra ki süreci de inşallah öğrencilerimiz Sarıkaya’ya gelip eğitimlerine başlayana kadar hep birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.