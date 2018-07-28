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Keven, pancara yöneldi

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, tarıma yönelik sorunları gündeme taşımaya devam ediyor.

Keven, pancara yöneldi

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, tarıma yönelik sorunları gündeme taşımaya devam ediyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Keven, pancara yöneldi

Daha önce Yozgat’ta hububat ve baklagil üreticileriyle görüşerek, sorunlarını dinleyen Milletvekili Keven, rotasını bu kez şeker pancarına çevirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’Yerköy Pancar Toplama Merkezi'nin artık çalıştırılmayacağını ileri süren çiftçiler pancarı Çorum'a taşımakla daha da zarar edeceklerini belirttiler. Buğday üreticilerinin sorunlarından sonra şekerpancarı üreticilerinin sorunlarını da gündeme taşıyacağım. Üretici Çorum'da Safi Katı Yakıt A.Ş'nin, Sorgun'da Doğuş Gıda'nın insafına mı bırakılacak?’’ diye konuştu. Milletvekili Keven, Yerköy ilçesinin Yukarı Elmahacılı köyünden geçen derenin kuruduğunu belirtti. Keven, ‘’Organize Sanayi'nin sondaj kuyusundan su çekmesi nedeniyle derenin kuruduğu dile getirildi. Halbuki DSİ Musabeyli Barajı'ndan OSB'ye su getirdi. Köylüler pancarlarını sulamakta zorlandıklarını belirttiler. Bu durumun da takipçisi olacağım’’ diye konuştu.

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